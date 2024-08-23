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Giriş Tarihi: 23.08.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:08

Son dakika: Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Son dakika haberleri: İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya'da yakalanan 3 şüpheli ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Olay sonrası kaçtıkları Romanya'da Türk emniyetinin girişimiyle yakalanan G.S., T.S. ve S.A, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul'da adliyeye gönderilen 4 kişiden iki kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi hakkında Adli Kontrol ve Yurt Dışı yasağı konuldu. Türk emniyeti Romanya'da tutuklanan 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için yazışmalarda bulundu.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Kağıthane'de 18 Ağustos Pazar günü Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir ve Fadi M.'ye yönelik silahlı düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili önemli gelişme yaşandı.

Son dakika: Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Olaydan sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

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Son dakika: Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

2'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada olayda yer alan tetikçilere yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Leys E. ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği iddia edilen İbrahim A. ile Pelin Y.'nin adliyede işlemleri tamamlandı.

Son dakika: Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Leys E. ile Muhammed M. Hakkında tutuklama kararı çıktı. Diğer iki şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı ve Yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

Son dakika: Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

ROMANYA'DAN FLAŞ GELİŞME

İstanbul'da bu gelişme yaşanırken Romanya'da da flaş bir gelişme yaşandı. Anas El Abd Qadir'in öldüğü Fadi M.ve koruma Eray K.'nın yaralandığı olayda yer alan 3 şüpheli olay sonrası kaçtıkları Romanya'da yakalanmışlardı.

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