Giriş Tarihi: 23.08.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
22:08
Son dakika: Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi
Son dakika haberleri: İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya'da yakalanan 3 şüpheli ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Olay sonrası kaçtıkları Romanya'da Türk emniyetinin girişimiyle yakalanan G.S., T.S. ve S.A, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul'da adliyeye gönderilen 4 kişiden iki kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi hakkında Adli Kontrol ve Yurt Dışı yasağı konuldu. Türk emniyeti Romanya'da tutuklanan 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için yazışmalarda bulundu.