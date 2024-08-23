Son dakika: Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme! O şüpheliler hakkında karar verildi

2'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada olayda yer alan tetikçilere yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Leys E. ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği iddia edilen İbrahim A. ile Pelin Y.'nin adliyede işlemleri tamamlandı.