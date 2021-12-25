HaberlerYaşamSon dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 100 kilometre taşıdı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 15:36Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 15:39
Son dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 100 kilometre taşıdı
Son dakika haberi: İstanbul(da kayıp müracaatı yapılan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Nabıl Zabıba'yı otomobilin içinde vurduktan sonra ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağlayan ve sanki uyuyan bir kişi gibi Bursa'ya götürüp ormanlık alana atan yine Yemen uyruklu şüpheli Ahmed D. polis tarafından yakalandı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...