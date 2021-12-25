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Haberler Yaşam Son dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 100 kilometre taşıdı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 15:39

Son dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 100 kilometre taşıdı

Son dakika haberi: İstanbul(da kayıp müracaatı yapılan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Nabıl Zabıba'yı otomobilin içinde vurduktan sonra ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağlayan ve sanki uyuyan bir kişi gibi Bursa'ya götürüp ormanlık alana atan yine Yemen uyruklu şüpheli Ahmed D. polis tarafından yakalandı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 155 kilometre taşıdı

SON DAKİKA: FİLM GİBİ OLAY! ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİYİ ÖN KOLTUĞA OTURTUP EMNİYET KEMERİNİ BAĞLADI... 155 KİLOMETRE TAŞIDI

Beylikdüzü'nde Nabıl Zabıba'nın eşinin polise başvurarak ondan 2 gündür haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 155 kilometre taşıdı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelinin son olarak bir otomobil galerisinde çalışan yine Yemen uyruklu Ahmed D. ile görüştüğünü tespit etti. Polis, Ahmed D.'yi gözaltına aldı.


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Son dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 155 kilometre taşıdı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ahmed D. bir çok kez ifade değiştirdikten sonra cinayeti işlediğini kabul etti.

Son dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 155 kilometre taşıdı

Şüpheli cinayeti işyeri sahibi Suudi Arabistan uyruklu Adnan İ.'nin azmettirmesi sonucu yaptığını anlatınca, Adnan İ. de gözaltına alındı.

Son dakika: Film gibi olay! Öldürdüğü kişiyi ön koltuğa oturtup emniyet kemerini bağladı... 155 kilometre taşıdı

Polis soruşturmasına göre piyasaya yüklü miktarda borcu olan Ahmed D., yine borçlu olduğu çalıştığı firmada kiralık aracını çalıştıran Nabıl Zabıba ile Gürpınar sahilinde buluştuğu bir süre sonra Ahmed D.'nin Nabıl Zabıba'yı öldürdüğü belirlendi.

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