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Haberler Yaşam Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın
Giriş Tarihi: 18.09.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 12:51

Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın

Son dakika: Cuma gününden bu yana güneşli ve 30 derecenin üzerinde bir hava sıcaklığı yaşayan birçok ilde bugün öğle saatleri itibarıyla bulutların hakim olması hava durumuyla ilgili endişeleri arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sağanak yağış ve yer yer fırtına uyarıları yapıldı. Yeni hafta boyunca tüm yurtta aralıklarla yağış görülecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yağışla birlikte düşmesi bekleniyor.

Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın

Son dakika hava durumu haberleri: Eylül ayının sonlarına doğru gidilirken bu hafta boyunca tüm yurtta aralıklarla yağış görülecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yağışla birlikte düşmesi bekleniyor.

Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın

Sıcaklıklar hafta başından itibaren düşmeye başlayacak

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın

SON DAKİKA | SICAKLIK 22 DERECEYE DÜŞECEK

Yeni haftada sıcaklık değerleri, kademeli olarak Ankara ve İstanbul'da 20, Diyarbakır'da 31, Antalya'da 26, İzmir'de 24, Samsun'da 22 dereceye kadar düşecek.

SON DAKİKA