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Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın
Giriş Tarihi: 18.09.2022 12:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2022
12:51
Son dakika | Fırtına ve sağanak yağış geliyor! Uzmanlar uyardı: Sabahki havaya aldanmayın
Son dakika: Cuma gününden bu yana güneşli ve 30 derecenin üzerinde bir hava sıcaklığı yaşayan birçok ilde bugün öğle saatleri itibarıyla bulutların hakim olması hava durumuyla ilgili endişeleri arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sağanak yağış ve yer yer fırtına uyarıları yapıldı. Yeni hafta boyunca tüm yurtta aralıklarla yağış görülecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yağışla birlikte düşmesi bekleniyor.