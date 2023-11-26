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Haberler Yaşam Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir'de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul'da binanın çatısı uçtu!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 09:27

Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir'de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul'da binanın çatısı uçtu!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarılarının ardından yurt genelinde şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Pendik'te bir binanın çatısı uçtu. İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Mavişehir bölgesinde vatandaşlar çalan sirenlere uyanarak araçlarını kurtarmaya çalıştı. Antalya'da ise şiddetli yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, rögarlar taştı, halk otobüslerine su doldu. İşte son dakika haberinin detayları...

AJANSLAR
Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir’de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul’da binanın çatısı uçtu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak yağış, gece saatlerinde yurdu etkisi altına aldı.

Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir’de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul’da binanın çatısı uçtu!

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah karşı etkisini artıran sağanak nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor | Video

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Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir’de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul’da binanın çatısı uçtu!

PENDİK VE KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

Pendik'te Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısı uçarak sokakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Çatının uçtuğunu gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekipleri çatıda risk teşkil eden diğer parçaları kontrol altına aldı.

Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir’de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul’da binanın çatısı uçtu!

Kağıthane'de de etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da fırtınada uçan çatı otomobillerin üstüne düştü | Video

Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir’de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul’da binanın çatısı uçtu!

TAKSİM'DE GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜLER

Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı.

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