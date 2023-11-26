Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir’de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul’da binanın çatısı uçtu!

Kağıthane'de de etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da fırtınada uçan çatı otomobillerin üstüne düştü | Video