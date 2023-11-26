Son dakika: Fırtına ve sağanak yurdu vurdu! İzmir’de deniz taştı sirenler çaldı; İstanbul’da binanın çatısı uçtu!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarılarının ardından yurt genelinde şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Pendik'te bir binanın çatısı uçtu. İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Mavişehir bölgesinde vatandaşlar çalan sirenlere uyanarak araçlarını kurtarmaya çalıştı. Antalya'da ise şiddetli yağış nedeniyle araçlar yolda kaldı, rögarlar taştı, halk otobüslerine su doldu. İşte son dakika haberinin detayları...