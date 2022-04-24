Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?

"Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları" kamuoyu tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Le Pen arasındaki seçim mücadelesinde ikinci tur sandık çıkış anketleri sonuçlarına göre kazanan isim belli oldu. Bu son dakika bilgisinin ardından detayları öğrenmek isteyenler "Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı, Macron mu, Le Pen mi?" soruları üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.

FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI

2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve diğer tüm detaylar şöyle;