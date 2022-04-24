Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 22:06 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 22:06

Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?

2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Halihazırda görevde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Le Pen arasında geçen seçim mücadelesinin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre kazanan aday belli oldu. Bu bilgiler ışığında güncel detayları merak edenler "Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı, Macron mu, Le Pen mi?" şeklindeki araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Merak konusu olan Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?

"Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları" kamuoyu tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Le Pen arasındaki seçim mücadelesinde ikinci tur sandık çıkış anketleri sonuçlarına göre kazanan isim belli oldu. Bu son dakika bilgisinin ardından detayları öğrenmek isteyenler "Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı, Macron mu, Le Pen mi?" soruları üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.

FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI

2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve diğer tüm detaylar şöyle;

Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Ülkede düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?

MACRON NE KADAR OY ALDI?

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

SON DAKİKA