Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2022 | Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi?

2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Halihazırda görevde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Le Pen arasında geçen seçim mücadelesinin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre kazanan aday belli oldu. Bu bilgiler ışığında güncel detayları merak edenler "Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı, Macron mu, Le Pen mi?" şeklindeki araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Merak konusu olan Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazandı Macron mu, Le Pen mi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.