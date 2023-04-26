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Haberler Yaşam Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 07:27

Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...

Son dakika haberi: Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın iş ve futbol dünyasını yaklaşık 80 milyon dolar (1,5 Milyar TL) dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'ya kadar uzandı. Yaklaşık 1.5 milyon dolarını kaptıran eski futbolcu, teknik direktör Selçuk İnan, iki yöneticiden şikayetçi oldu.

Mustafa Sait ÖZKAN
Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...

Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi futbol ve iş dünyasının önemli isimlerini, "özel kapalı fon sistemi" iddiasıyla 80 milyon dolar dolandırmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...

Dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan müştekilerin Deniz Bank Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapması üzerine savcılık harekete geçti. Savcılık, Ateş ve Aydoğdu'nun 'mevcutlu' olarak yani polis eşliğinde savcılığa getirilmesi için ikametlerinin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüklerine talimat verdi.

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Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...

2011'DE TANIŞTI

Eski Galatasaray ve A milli takım oyuncusu, teknik direktör Selçuk İnan da, Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın hedefindeki isimlerden bir tanesiydi. Erzan'a parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar veren İnan bu paranın sadece yaklaşık 1.5 milyon dolarını geri alamadı. Bankanın iki tepe yöneticisinden şikayetçi olan hatta tutuklanmasını bile talep eden İnan savcılığa verdiği ifadede, Erzan'ı 2011 yılından Florya Denizbank şube müdürü olduğu tarihten beri tanıdığını söyledi.

Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...

KAR PAYI ALACAĞIMIZI SÖYLEDİ

Süreç içerisinde banka işlemlerini yaptığı için aralarında bir güven ilişkisi oluştuğunu dile getiren Selçuk İnan, " Şüpheli bana Denizbank'ın kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu ifade etti. Bu fona yatırılması durumunda kar payı alacağımızı ifade etti. Kendisiyle birlikte fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...

1.5 MİLYON DOLAR KAPTIRDI

İnan ifadesinde, yaklaşık 4 milyon doları, şube müdürünün odasında kendisine verdiğini dile getirdi. Erzan'ın yaklaşık 2 milyon doları, süreç içerisinde "fonun elde ettiği asıl alacak" ve "kar payı" diye bankada kendisine iade ettiğini de söyleyen İnan, ana parasından geriye kalan yaklaşık 1.5 milyon dolar alacağının kaldığını aktardı.

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