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Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
07:27
Son dakika haberi: Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın iş ve futbol dünyasını yaklaşık 80 milyon dolar (1,5 Milyar TL) dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'ya kadar uzandı. Yaklaşık 1.5 milyon dolarını kaptıran eski futbolcu, teknik direktör Selçuk İnan, iki yöneticiden şikayetçi oldu.