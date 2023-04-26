Son dakika: Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık dev vurgun! Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera...

KAR PAYI ALACAĞIMIZI SÖYLEDİ

Süreç içerisinde banka işlemlerini yaptığı için aralarında bir güven ilişkisi oluştuğunu dile getiren Selçuk İnan, " Şüpheli bana Denizbank'ın kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu ifade etti. Bu fona yatırılması durumunda kar payı alacağımızı ifade etti. Kendisiyle birlikte fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi" ifadelerini kullandı.