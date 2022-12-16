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SON DAKİKA | Gabar'daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali 'Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor' diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 20:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
20:28
SON DAKİKA | Gabar'daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali 'Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor' diyerek açıkladı
Son dakika haberi: Gabar'daki petrol keşfine ilişkin tüm Türkiye'yi heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılan Gabar Dağı petrolüyle ilgili dikkat çeken detayı Şırnak Valisi Osman Bilgin, paylaştı.