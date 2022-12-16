SON DAKİKA | Gabar’daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali ’Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor’ diyerek açıkladı

TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir tarafından karşılanan Bilgin ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Petrol rezervi ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Osman Bilgin, faal 5 kuyu olduğunu 6'ncısının üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.