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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gabar'daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali 'Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor' diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 20:16 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 20:28

SON DAKİKA | Gabar'daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali 'Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor' diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Gabar'daki petrol keşfine ilişkin tüm Türkiye'yi heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılan Gabar Dağı petrolüyle ilgili dikkat çeken detayı Şırnak Valisi Osman Bilgin, paylaştı.

SON DAKİKA | Gabar’daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali ’Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor’ diyerek açıkladı

Son dakika haberine göre; Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma yaptı.

SON DAKİKA | Gabar’daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali ’Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor’ diyerek açıkladı

Çalışmalar sonrası 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adı ile faaliyete alındı. TPAO, 6 noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5 kuyunun faaliyete alındığı tesiste kuyularda günlük 5 bin 300 varil petrol çıkartılıyor.

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SON DAKİKA | Gabar’daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali ’Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor’ diyerek açıkladı

Yıl sonunda 2 kuyunun daha faaliyete girmesi ile günlük üretimin 10 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Şırnak Valisi Osman Bilgin, beraberinde 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ile beraber, Akçay köyündeki 'Şehit Astsubay Esma çevik 1' kuyusunda incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA | Gabar’daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali ’Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor’ diyerek açıkladı

TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir tarafından karşılanan Bilgin ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Petrol rezervi ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Osman Bilgin, faal 5 kuyu olduğunu 6'ncısının üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

SON DAKİKA | Gabar’daki petrol keşfinde dikkat çeken özellik! Vali ’Çok yüksek, direkt çalıştırabiliyor’ diyerek açıkladı

Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarıldığını ifade eden Vali Bilgin, "Çok yüksek gravite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür" diye konuştu.

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