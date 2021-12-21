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Haberler Yaşam Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya İHA kameramanını tokatlamıştı! Olayla ilgili flaş gelişme
Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:16

Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya İHA kameramanını tokatlamıştı! Olayla ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atan Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti.

İHA
Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya İHA kameramanını tokatlamıştı! Olayla ilgili flaş gelişme

SON DAKİKA: GAZETECİ MUHARREM SARIKAYA İHA KAMERAMANINI TOKATLAMIŞTI! OLAYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya'nın meslektaşına şiddet uygulamasını değerlendirdi.

Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya İHA kameramanını tokatlamıştı! Olayla ilgili flaş gelişme

Toplantıda Muharrem Sarıkaya'nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir'e hakaret etmesini, şiddet uygulamasını TGC Tüzüğü'ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı bulundu.

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Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya İHA kameramanını tokatlamıştı! Olayla ilgili flaş gelişme

TGC, bu nedenlerle Sarıkaya hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine, savunması alındıktan sonra Onur Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.

Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya İHA kameramanını tokatlamıştı! Olayla ilgili flaş gelişme

NE OLMUŞTU!

Gaziantep'in kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması tepkilere yol açtı.

Son dakika: Gazeteci Muharrem Sarıkaya İHA kameramanını tokatlamıştı! Olayla ilgili flaş gelişme

Ferhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber programına katılan Ahmet Demir, saldırı anını anlattı. Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik.

SON DAKİKA