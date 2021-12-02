Son dakika: Gaziantep’te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...

Son dakika haberleri: Gaziantep'te, ağladığı için 2 aylık bebeğini öldüresiye döven Yunus Göç, büyük tepki çekmişti. Talihsiz yavru hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı. Şüpheli Yunus Göç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, gün içinde Cihan bebeğin öldüğü yönünde bir iddia ortaya atıldı. Hastaneden yapılan açıklamada ise söz konusu iddia yalanlandı. Cihan bebeğin sağlık durumu ile yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar.