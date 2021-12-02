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Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 20:43 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 21:04

Son dakika: Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...

Son dakika haberleri: Gaziantep'te, ağladığı için 2 aylık bebeğini öldüresiye döven Yunus Göç, büyük tepki çekmişti. Talihsiz yavru hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı. Şüpheli Yunus Göç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, gün içinde Cihan bebeğin öldüğü yönünde bir iddia ortaya atıldı. Hastaneden yapılan açıklamada ise söz konusu iddia yalanlandı. Cihan bebeğin sağlık durumu ile yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar.

Son dakika: Gaziantep’te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...

Son dakika haberi: Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olay Türkiye'yi sarstı. Yunus Göç isimli canavar, 2 aylık bebeğini defalarca tokatlayıp yumrukladı.

Son dakika: Gaziantep’te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından cani baba kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

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Son dakika: Gaziantep’te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...

Talihsiz yavru ise hastanede tedavi altına alındı.

Son dakika: Gaziantep’te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

İşkence olayının duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonuçlandı.

Son dakika: Gaziantep’te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...

Kararla birlikte taburcu olması halinde dedesi Mustafa Uçar'ın yanında annesiyle birlikte kalacak bebek ve annesini polis koruyacak.

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