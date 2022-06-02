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Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 12:15

Son dakika: Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'

Son dakika haberi: Gaziantep'te 5 çocuk annesi eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldüren Hasan Maş'ın yargılanmasına başlandı. Katil koca eşini kendisine "Erkek değilsin" diye hakaret etmesinden dolayı öldürdüğünü söylerken duruşmada dinlenen tanık Bilal E. ise Maş'ın cinayette kullandığı silahı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı binasında ağabeyinden aldığını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Son dakika: Gaziantep’te karısını öldürmüştü: ’Silahı CHP İlçe binasından aldı’

SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KARISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ: 'SİLAHI CHP İLÇE BİNASINDAN ALDI'

Gaziantep'te 16 Kasım 2021 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Maş'ı çocuklarının gözü önünde öldüren Hasan Maş (35) hakim karşısına çıktı. Hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanan Maş'ın, Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Son dakika: Gaziantep’te karısını öldürmüştü: ’Silahı CHP İlçe binasından aldı’

Tutuklu sanık Maş, ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanırken duruşmada sanık avukatları ile 5 çocuk annesinin aile avukatı Gökhan Koçaslan da hazır bulundu.

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Son dakika: Gaziantep’te karısını öldürmüştü: ’Silahı CHP İlçe binasından aldı’

DURUŞMAYI ÖLDÜRÜLEN ESRA MAŞ'IN AİLESİ DE TAKİP ETTİ.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı'nın "Hakkında adam öldürmekten dava açılmış" demesinin ardından koca Maş, "Ben adam öldürmedim" dedi.

Son dakika: Gaziantep’te karısını öldürmüştü: ’Silahı CHP İlçe binasından aldı’

"BANA 'ERKEK DEĞİLSİN' DİYE HAKARET ETTİ"
"Esra Maş'ı kim öldürdü" diye soran mahkeme başkanına, "Ben öldürdüm. Beni aldattığı için sadece sıktım" şeklinde cevap verdi. Olay günü kayınbabasını arayarak kızını gelip almasını söylediğini aktaran Maş, "Ben sürekli tehdit altındaydım. Evim bile gözetleniyordu. Evime gizli dinleme düzenekleri kurmuşlardı.

Son dakika: Gaziantep’te karısını öldürmüştü: ’Silahı CHP İlçe binasından aldı’

Gözaltındayken bana suikast hazırlığı yapıldığını gördüm. Bana 'Erkek değilsin' diye hakaret etti. Ondan dolayı öldürdüm" ifadelerini kullandı.Savunmanın ardından söz alan sanık avukatı Bekir Öztürkmen ise, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü.

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