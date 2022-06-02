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Son dakika: Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:12
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
12:15
Son dakika: Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Son dakika haberi: Gaziantep'te 5 çocuk annesi eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldüren Hasan Maş'ın yargılanmasına başlandı. Katil koca eşini kendisine "Erkek değilsin" diye hakaret etmesinden dolayı öldürdüğünü söylerken duruşmada dinlenen tanık Bilal E. ise Maş'ın cinayette kullandığı silahı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı binasında ağabeyinden aldığını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...