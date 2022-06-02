Son dakika: Gaziantep’te karısını öldürmüştü: ’Silahı CHP İlçe binasından aldı’

"BANA 'ERKEK DEĞİLSİN' DİYE HAKARET ETTİ"

"Esra Maş'ı kim öldürdü" diye soran mahkeme başkanına, "Ben öldürdüm. Beni aldattığı için sadece sıktım" şeklinde cevap verdi. Olay günü kayınbabasını arayarak kızını gelip almasını söylediğini aktaran Maş, "Ben sürekli tehdit altındaydım. Evim bile gözetleniyordu. Evime gizli dinleme düzenekleri kurmuşlardı.