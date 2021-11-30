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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 12:34

SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!

Son dakika haberi: Gaziantep'te korkunç bir olay gerçekleşti. Cani baba, 3 aylık bebeğini feci şekilde darp etti. O anlar evdeki gizli kamera tarafından böyle görüntülendi.

SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!

Son dakika haberi: Yürekleri sızlatan olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Bir cani, 3 aylık bebeği darp etti.

SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Dehşet anları evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyaya yüklendi.

SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü

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SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!

SON DAKİKA | VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Bunun üzerine Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!

Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

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