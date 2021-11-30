SON DAKİKA | Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!

Son dakika haberi: Yürekleri sızlatan olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Bir cani, 3 aylık bebeği darp etti. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI Dehşet anları evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyaya yüklendi. SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü SON DAKİKA | VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA Bunun üzerine Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL? 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. GÖZALTINA ALINDI! Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TEPKİ YAĞIYOR: ELLERİN KIRILSIN Öte yandan sosyal medyada cani babaya tepki yağdı. İşte o tweet'lerden bazıları...