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SON DAKİKA | Gaziantep'te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım
Giriş Tarihi: 20.08.2022 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
15:47
SON DAKİKA | Gaziantep'te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım
SON DAKİKA HABERİ... Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. Bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi olaya müdahale ederken, ekiplere otobüs çarptı. Yaşanan kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralananlar kaza anını anlattı: 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum"