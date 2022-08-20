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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gaziantep'te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım
Giriş Tarihi: 20.08.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 15:47

SON DAKİKA | Gaziantep'te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım

SON DAKİKA HABERİ... Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. Bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi olaya müdahale ederken, ekiplere otobüs çarptı. Yaşanan kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralananlar kaza anını anlattı: 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum"

SON DAKİKA | Gaziantep’te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: ’Otobüs geliyor kaçın’ diye bağırdım

Son dakika haberi... Gaziantep'te zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılar kaza anında yaşananları anlattı. Bekir Özdemir: "Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

SON DAKİKA | Gaziantep’te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: ’Otobüs geliyor kaçın’ diye bağırdım

Gaziantep'te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı.

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SON DAKİKA | Gaziantep’te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: ’Otobüs geliyor kaçın’ diye bağırdım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığında kameraman olarak çalışan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bekir Özdemir, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde giderken yol kenarında kadınların el kol hareketi yaptığını, kaza olduğunu gördüklerini ve yaralılara yardım etmek için durduklarını belirtti.

SON DAKİKA | Gaziantep’te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: ’Otobüs geliyor kaçın’ diye bağırdım

SON DAKİKA! 'OTOBÜS GELİYOR KAÇIN'

Bir aracın dereye uçtuğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini gördüklerini, bir kişiye de yardım ettiklerini anlatan Özdemir, "112'yi, polisi aradık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle çarpmayla ambulans bana vurdu." diye konuştu.

SON DAKİKA | Gaziantep’te zincirleme kaza nasıl meydana geldi? Yaralananlar olay anını anlattı: ’Otobüs geliyor kaçın’ diye bağırdım

BARİYERİN ÜZERİNDEN KAYDI

Aynı hastanede tedavi altına alınan ve yolda meydana gelen kazaya müdahale eden polis memuru İbrahim Halil Şen, kaza yerine vardıklarında tüm tedbirleri aldıklarını, bir ağır yaralıyı çıkardıklarını, bu sırada otobüsün devrilerek kayarak geldiğini gördüğünü belirtti. Birisinin bağırarak bir arabanın geldiğini söylediğini, kendisini bariyerlerden dışarı attığını ifade eden Şen, "Muhtemelen bariyerin üzerinden kayıp ambulans üstümüzden geçti." dedi.

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