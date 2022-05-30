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Son dakika: Gaziantep'teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Aile' detayı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:44
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
16:59
Son dakika: Gaziantep'teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Aile' detayı dikkat çekti
Son dakika haberi: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığı belirtilirken, saldırganın ilk ifadesinde ailevi sorunları olduğu için sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmesi dikkat çekti.