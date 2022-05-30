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Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Aile' detayı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:59

Son dakika: Gaziantep'teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Aile' detayı dikkat çekti

Son dakika haberi: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığı belirtilirken, saldırganın ilk ifadesinde ailevi sorunları olduğu için sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmesi dikkat çekti.

Son dakika: Gaziantep’teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! ’Aile’ detayı dikkat çekti

SON DAKİKA: GAZİANTEP'TEKİ CANLI BOMBANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! 'AİLE' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Son dakika haberleri... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit (32) isimli saldırgan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Son dakika: Gaziantep’teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! ’Aile’ detayı dikkat çekti

Dört gündür hastanede tedavisi devam eden ve tamamlanan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, ilk ifadesinde "Amacım korku ya da panik oluşturmak değildi, ailevi sorunlarım ve eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalıştım" dedi.

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Son dakika: Gaziantep’teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! ’Aile’ detayı dikkat çekti

AİLEVİ SORUNLARI OLDUĞU İÇİN SAHTE BOMBA DÜZENEĞİ İLE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ!

Gaziantep emniyeti önüne gelerek sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan saldırganın, hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi pek çok suçtan 20 adet adli kaydı ortaya çıkmış ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenmişti.

Son dakika: Gaziantep’teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! ’Aile’ detayı dikkat çekti

Tedavisinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ümit Koçyiğit isimli şahıs, olayla ilgili ifadesinde, "Amacım korku ya da panik oluşturmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı.

Son dakika: Gaziantep’teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! ’Aile’ detayı dikkat çekti

Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

SON DAKİKA