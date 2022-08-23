Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!

Kazada sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yusuf Birdal, Muhammet Ertek, Umut Ertek, Nuran Tanrıkulu, Melih Kaya, Ali İhsan Tınar ile Hacı Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.



