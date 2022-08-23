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Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!
Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
10:56
Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!
Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep-Nizip otoyolunda cumartesi günü meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya neden olan yolcu otobüsünün, yola dökülen yağ veya su birikintisi nedeniyle kontrolden çıktığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…