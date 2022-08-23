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Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!
Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 10:56

Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!

Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep-Nizip otoyolunda cumartesi günü meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya neden olan yolcu otobüsünün, yola dökülen yağ veya su birikintisi nedeniyle kontrolden çıktığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!

Son dakika: Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde otomobil, 3 gün önce, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı ekibi de bölgeden geçerken yardım için kaza yerinde durdu.

Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!

İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında olduğu kişilerin yardım çalışmaları sırasında, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizip devrildikten sonra yan yatarak kaymaya başladı. Metrelerce kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulansla kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

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Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!

Kazada sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yusuf Birdal, Muhammet Ertek, Umut Ertek, Nuran Tanrıkulu, Melih Kaya, Ali İhsan Tınar ile Hacı Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada; hız limiti saatte 130 kilometre olarak tespit edilen ve kaza yerinde 307 metre fren izine rastlanılan otobüsün gözaltına alınan ve 20-30 metre kala kazayı fark ettiğini öne süren şoförü Abdülkadir Memiş tutuklandı.


Son dakika: Gaziantep’teki kaza ile ilgili flaş açıklama: O iddialar gerçek dışı!

Kazaya yola dökülen yağ veya su birikintisinin neden olduğuna yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, kaza sonrası 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:


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