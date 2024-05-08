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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gaziantep'teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:53

SON DAKİKA | Gaziantep'teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı

Son dakika haberi... Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazaya neden olan tanker sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Katil sürücü, tansiyon hastası olduğunu, gözlerinin kararması üzerine aracın kontrolünü kaybettiğini iddia etti. Kazada yaralanan köy minibüsü sürücüsü de, "Aracı sağa doğru kırıp kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim" dedi.

MEHMET BONCUK
SON DAKİKA | Gaziantep’teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı

Son dakika haberi! Gaziantep'in İslahiye ilçesinde santrallere çimento taşıyan tanker yolcu minibüsüne çarptı ve 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada tanker sürücüsü Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı...

SON DAKİKA | Gaziantep’teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı

Sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklanan Göğüş, tansiyon hastası olduğunu iddia ederek gözlerinin karardığını söyledi.

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SON DAKİKA | Gaziantep’teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı

Mehmet Göğüş, Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesinden aldığı çimentoyu İslahiye ilçesindeki beton santraline boşalttıktan sonra geri döndüğünü söyledi.

SON DAKİKA | Gaziantep’teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı

"YOLA ÇIKTIM, GÖZLERİM KARARDI"

Göğüş'ün "Olay sırasında alkol kullanmadım. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerim karardı. Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıklarım var, düzenli ilaç kullanırım."

SON DAKİKA | Gaziantep’teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı

"Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

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