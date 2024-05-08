Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Gaziantep'teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
10:53
SON DAKİKA | Gaziantep'teki tanker faciasında sürücünün pişkin sözleri ortaya çıktı: Yola çıktım, gözlerim karardı
Son dakika haberi... Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazaya neden olan tanker sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Katil sürücü, tansiyon hastası olduğunu, gözlerinin kararması üzerine aracın kontrolünü kaybettiğini iddia etti. Kazada yaralanan köy minibüsü sürücüsü de, "Aracı sağa doğru kırıp kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim" dedi.