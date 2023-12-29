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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 20:04

SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi... Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bir kişiden tehdit aldığını söyleyerek yardım isteyen Hilal Y. ;"Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi şüpheli U.Ç.'yi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi... Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun." başlıklı video içeriği ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!

İncelemede; Hilal Y. isimli kadın şahsın, U.Ç. isimli şahıs tarafından, kendisini rahatsız edecek aramalar yapılması, sürekli rahatsız edilmesi ve şahsın son olarak işyerini arayıp işten ayrılmasına sebep olmasından dolayı videoyu 26 Aralık 2023 tarihinde, Ataşehir'de arabayla seyir halindeyken çektiği ve 2 gün sonra paylaştığı anlaşıldı.

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SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

Şüpheli U.Ç. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan sorgulamasında; iki şahıs arasında Hakaret-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali suçlarından 12.10.2023 tarihinden bu yana 3 dosya olduğu, şahsın uzaklaştırma kararı bulunduğu anlaşıldı.

SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında Hakaret-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin yanısıra uzaklaştırma kararı ile birlikte elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!

Genç kadın sosyal medyadan yardım istemiş! O şüpheli yakalandı...

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