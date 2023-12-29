SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!

İncelemede; Hilal Y. isimli kadın şahsın, U.Ç. isimli şahıs tarafından, kendisini rahatsız edecek aramalar yapılması, sürekli rahatsız edilmesi ve şahsın son olarak işyerini arayıp işten ayrılmasına sebep olmasından dolayı videoyu 26 Aralık 2023 tarihinde, Ataşehir'de arabayla seyir halindeyken çektiği ve 2 gün sonra paylaştığı anlaşıldı.

