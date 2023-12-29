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SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 19:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
20:04
SON DAKİKA | Genç kadın gözyaşlarıyla sosyal medyadan yardım istemişti: O şüpheli yakalandı!
Son dakika haberi... Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bir kişiden tehdit aldığını söyleyerek yardım isteyen Hilal Y. ;"Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi şüpheli U.Ç.'yi gözaltına aldı.