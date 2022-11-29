Haberler
Yaşam
Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 29.11.2022 12:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
12:32
Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!
Son dakika: Tüyler ürperten olay 6 ay önce meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i (27) 6 ay önce başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış'ın, vahşetten sonra 'yardımım dokunur mu' diye hastaneye gittiği öğrenildi. Savcılıkta suçunu itiraf eden cani adam, mahkemede ise ifadesini değiştirdi. İşte son dakika gelişmeleri…