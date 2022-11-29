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Haberler Yaşam Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 29.11.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 12:32

Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!

Son dakika: Tüyler ürperten olay 6 ay önce meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i (27) 6 ay önce başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış'ın, vahşetten sonra 'yardımım dokunur mu' diye hastaneye gittiği öğrenildi. Savcılıkta suçunu itiraf eden cani adam, mahkemede ise ifadesini değiştirdi. İşte son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!

Son dakika haberleri: Biga'da 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey köyüne mevsimlik işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Hakkı Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir'i kafasına defalarca vurarak öldürdü.

Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!

MAHKEMEDE KABUL ETMEDİ
Türkan Demir'i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış'ın ilk duruşması 25 Kasım tarihinde, Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Hakkı Elalmış, duruşma salonuna getirildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Elalmış, hakim karşısında çelişkili ifadelerde bulunarak, ifadesini defalarca değiştirdi.

Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!

Sanık Elalmış, savcılıktaki ifadesinde, "Türkan Demir ile eşim arasındaki bir ay önce olan anlaşmazlığı konuşmak üzere Türkan Demir'in yaşadığı tavuk çiftliğine gittim. Türkan Demir'in yaşadığı evin kapısını çaldım. Evde Türkan Demir ve çocukları bulunuyordu. Türkan Demir'e konuşmak istediğimi söyleyerek dışarıya çağırdım. Türkan Demir dışarıya çıktı. Kendisine bir ay önce eşime söylediklerini hatırlatarak bu yaptıklarının doğru olmadığını, bu şekilde konuşmamasını, yaptığının ayıp olduğunu, akraba olmamız nedeniyle yaptığının doğru olmadığını, 'bir daha böyle bir şey yaparsan kalbini kırarım' dedim. Bunun üzerine Türkan bana, 'istediğini yap, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Herhangi bir hakaret içerikli cümle kullanmadı. Bu terslemesinin üzerine ben de sinirlendim. İlk önce kapının önünde bulduğum ahşap sopa ile boyun hizasına vurdum. Türkan bana 'yapma' dedi. Yere düşüp kalktı. Ben tekrar elindeki ahşap sopa ile bacaklarına doğru vurdum. Bu esnada bana 'yapma' diye yalvarıyordu. Herhangi bir karşılık vermedi. Daha sonra kümese doğru kaçmaya başladı.

Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!

Ben de peşinden gittim, peşinden giderken elimdeki sopa düştü. Kümesin içerisinde bulduğum ahşap saplı kürekle omuz hizasına doğru vurdum ve Türkan Demir yere düştü, elimdeki kürekle vücudunun her yerine vurmaya başladım. Vurdukça daha da sinirlenerek, 'sen durmayacaksın devam edeceksin' diyerek vurmaya devam ettim. Küreğin ağızlığının ne zaman kırıldığını hatırlamıyorum. Ancak kırıldıktan sonra da elimde kalan ahşap sopa kısmıyla yüzüne, kafasına, vücudunun çeşitli yerlerine vurmaya devam ettim. Bu darbeler esnasında Türkan Demir, elimdeki sopayı tuttu. Ben de sopayı bırakması ve eyleme devam edebilmek için gündelik işlerde kullandığım olay yerinde bulunan bıçağı arka cebimden çıkardım ve Türkan Demir'i çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladım. Türkan Demir can havliyle kurtulmak için bana doğru hamleler yaptı. Vücudumdaki sağlık raporundaki izler bu şekilde oluştu. Ben Türkan Demir'i sopa ve bıçakla yaralarken hatırladığım kadarıyla büyük çocuğu beni engellemeye çalıştı. Ancak ben engellemesin diye çocuğu ittim ve eylemime devam ettim.

SON DAKİKA