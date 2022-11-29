Son dakika: Genç kadını kümeste kürekle katletti! Vahşetten sonra yaptıkları pes dedirtti!

Sanık Elalmış, savcılıktaki ifadesinde, "Türkan Demir ile eşim arasındaki bir ay önce olan anlaşmazlığı konuşmak üzere Türkan Demir'in yaşadığı tavuk çiftliğine gittim. Türkan Demir'in yaşadığı evin kapısını çaldım. Evde Türkan Demir ve çocukları bulunuyordu. Türkan Demir'e konuşmak istediğimi söyleyerek dışarıya çağırdım. Türkan Demir dışarıya çıktı. Kendisine bir ay önce eşime söylediklerini hatırlatarak bu yaptıklarının doğru olmadığını, bu şekilde konuşmamasını, yaptığının ayıp olduğunu, akraba olmamız nedeniyle yaptığının doğru olmadığını, 'bir daha böyle bir şey yaparsan kalbini kırarım' dedim. Bunun üzerine Türkan bana, 'istediğini yap, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Herhangi bir hakaret içerikli cümle kullanmadı. Bu terslemesinin üzerine ben de sinirlendim. İlk önce kapının önünde bulduğum ahşap sopa ile boyun hizasına vurdum. Türkan bana 'yapma' dedi. Yere düşüp kalktı. Ben tekrar elindeki ahşap sopa ile bacaklarına doğru vurdum. Bu esnada bana 'yapma' diye yalvarıyordu. Herhangi bir karşılık vermedi. Daha sonra kümese doğru kaçmaya başladı.