Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel sorularla başladı ve...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 07:59

Son dakika: Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel sorularla başladı ve...

Son dakika haberi: İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'un (33) cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Yaşananların üzerinden geçen 1 yılda genç kadın aylarca psikolojik tedavi görürken şüpheli eğitmenin ifadesi dahi alınamadı.

BULUT YAMANDAĞ
Son dakika: Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel sorularla başladı ve...

İstanbul'da bir yazılım şirketinde sistem destek ekibinde çalışan 24 yaşındaki Hazal A., henüz 9 yaşında bir ilkokul öğrencisiyken Barış İçin Müzik Vakfı'yla tanıştı.

Son dakika: Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel sorularla başladı ve...

Vakıf aracılığıyla okulun kömürlüğünde uzun yıllar akordiyon eğitimi alan Hazal, 13'üne bastığında orkestrada çalmaya başladı. Yolu vakıfta eğitim veren Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus ile kesişen genç öğrenci, eğitmen ile birlikte çello derslerine başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel sorularla başladı ve...

Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı.

Son dakika: Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel sorularla başladı ve...

"KIZ KARDEŞİM DİYE SEVERDİ"
Yaşadığı dehşeti ve atlatamadığı bunalım sürecini SABAH'a anlatan Hazal A; "Samuel hem orkestra şefiydi hem de Barış İçin Müzik Vakfı'nda çello eğitimi veriyordu. 8 yıl ondan eğitim aldım.

Son dakika: Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel sorularla başladı ve...

Bu süre içinde ailemle tanıştı, defalarca birlikte yemek yedik. Yıllarca beni "kız kardeşim" diye severdi, ailem de ona çok güvenirdi. Geçen sene vakıf kapalı olduğu dönemde bana mesaj attı, evine çağırdı. Biri kadın iki ev arkadaşı da evdeydi, ben de misafir olarak gittim."

SON DAKİKA