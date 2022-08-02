Son dakika: Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı cinsel sorularla başladı ve...

Bu süre içinde ailemle tanıştı, defalarca birlikte yemek yedik. Yıllarca beni "kız kardeşim" diye severdi, ailem de ona çok güvenirdi. Geçen sene vakıf kapalı olduğu dönemde bana mesaj attı, evine çağırdı. Biri kadın iki ev arkadaşı da evdeydi, ben de misafir olarak gittim."