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Haberler Yaşam Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:53

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim

Son dakika haberi: Ankara'da dün bir özel okulda, ders esnasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı. O hareketlere maruz kalan öğretmen Eyup Sağlık, "Tabii bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil" dedi. İşte son dakika haberini ayrıntıları...

İHA
Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim

SON DAKİKA: GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ! O ÖĞRETMEN KONUŞTU: BEN KENDİSİNİ AFFETTİM

Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan bir özel okulda meydana geldi. Yaklaşık 35 yıllık eğitimci olan İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, ders esnasında bir öğrencisinin ayağa kalkarak kendine yönelik hareketleri sonrasında ne yapacağını şaşırdı.

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim

Başka bir öğrenci tarafından çekilen bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olay hakkında soruşturma başlattı. 35 yıllık eğitimci olan İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. İngilizce öğretmeni Sağlık, "Salı günü okulumda ders anında tam derse konsantre iken, aniden çocuk yerinden kalkmış yanıma gelmiş.

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Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim

Birden yüzümde eller kollar hissetmeye başladım. 'Ne oluyor' diye şaşırdım. Baktım çocuk dans ediyor gibi çok tuhaf hareketler yapıyor. Sonra çocuğun elinden tuttum yerine oturttum. Ertesi gün sabah veli çocuk, kameraya alan çocuk özür dilemeye geldiler.

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim

Biz tabii büyüğüz ve eğitimciyiz. Tabi bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Sonradan öğrendiğim kadarıyla TikTok'ta para kazanmak amacıyla aniden yapılan bir şey.

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim

Aslında okul idaremiz bu konuda çok hassas, okulda telefon dolapları var. Ama ben çocuklar İngilizce dersinde bilinmeyen kelimelere bakmaları için müsaade etmiştim. Ani gelişen bir olay. Bunu TikTok'a veren öğrenci hakkında okul yönetimine dilekçem var. İzinsiz böyle bir şey olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

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