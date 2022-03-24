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Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:36
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
15:53
Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
Son dakika haberi: Ankara'da dün bir özel okulda, ders esnasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı. O hareketlere maruz kalan öğretmen Eyup Sağlık, "Tabii bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil" dedi. İşte son dakika haberini ayrıntıları...