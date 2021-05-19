SON DAKİKA! Görüntüler dehşete düşürmüştü! Valilik'ten flaş açıklama: Gözaltına alındılar

Olay, dün öğle saatlerinde merkezde bulunan Buğdaypazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi.