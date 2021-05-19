Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:02Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:03
SON DAKİKA! Görüntüler dehşete düşürmüştü! Valilik'ten flaş açıklama: Gözaltına alındılar
Son dakika haberler... Çankırı'da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karı koca arasında kavga çıktı. Kavga büyümesiyle tarafların yakınları da yaşanan olaya dahil oldu. Mahalle sakinlerinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki adamın kadınlara yumruk ve tekmelerle saldırdığı ve yerlerde süreklediği görüldü. Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.