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SON DAKİKA: Grand Kartal Otel'i çalışanlarından itiraf: İhmal fazlasıyla vardı yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
12:34
SON DAKİKA: Grand Kartal Otel'i çalışanlarından itiraf: İhmal fazlasıyla vardı yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı
Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 vatandaşımızın da hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi. Otel çalışanlarının itiraf gibi sözleri ise ihmal iddialarını güçlendirdi: Fazlasıyla ihmal var. Yangın merdiveni var ama otelin içinde bu çok saçma bir yapı. Böylesine kapsamlı bir otelin ambulans aracı bile yok…