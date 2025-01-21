Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
11:36
SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!
Son dakika: Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Kartalkaya Kayak Merkezi'nin ünlü otelinin gecelik fiyatının 38 bin TL olduğu öğrenildi. Geceliği 38 bin TL olan otelde yangın söndürme sisteminin yetersiz kalması ihmal iddiasını güçlendirdi. Tatil sitelerindeki fotoğraflarda ise tamamen ahşap olan otelin odalarında da ahşap malzemelerin yoğunlukta oluşu dikkat çekti. İşte otelin yangından önce ve sonra çekilen görüntüleri...