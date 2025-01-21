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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:36

SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!

Son dakika: Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Kartalkaya Kayak Merkezi'nin ünlü otelinin gecelik fiyatının 38 bin TL olduğu öğrenildi. Geceliği 38 bin TL olan otelde yangın söndürme sisteminin yetersiz kalması ihmal iddiasını güçlendirdi. Tatil sitelerindeki fotoğraflarda ise tamamen ahşap olan otelin odalarında da ahşap malzemelerin yoğunlukta oluşu dikkat çekti. İşte otelin yangından önce ve sonra çekilen görüntüleri...

SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!

Son dakika: Kartalkaya Kayak Merkezi'nin ünlü otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı.

SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevler kısa süre içinde tüm oteli sardı. Korkunç olayda 10 vatandaşımız kurtarılamadı. 32 kişi ise yaralandı.

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SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!

Yangının 4. kattaki restoranda başladığı iddiası ortaya atıldı. Sömestr tatili nedeniyle otelin dolu olduğu ve 234 kişinin konakladığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!

İnsanların canlarını kurtarmak için camlardan çarşaflarla kurtulmaya çalıştığı otelin gecelik fiyatının ise iki kişi için 38 bin 625 TL olduğu anlaşıldı.

SON DAKİKA: Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte otelin yangından önceki görüntüleri! Ahşap detayı ve ihmal iddiası!

10 kişinin can verdiği otelde; Yangın söndürme sisteminin zayıf olması ve alevleri kontrol altına alamaması ise ihmal ihtimalini akıllara taşıdı.

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