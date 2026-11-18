Komiseri O.M.Ö.'nün de kendisine teslim tutanağı bulunduğunu ve işlemlerin yasal olduğunu söylediğini iddia eden Pusat, "O.M.Ö. de benim hal ve hareketlerimden anlamış olacak ki bana 'korkma, görüntüleri ileten şahsın rızaen teslim tutanağı var' dedi. Ben de yasal zeminde hareket ettiğimi düşünerek bu raporu düzenledim. Şimdi anlıyorum ki bu şekilde tuzağa düşürülmüşüm" ifadelerini kullandı.