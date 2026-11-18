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SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında kilit isimdi! Tutuklu polisten ‘tuzak’ savunması: ‘Görüntüleri bana hazır verdiler’
Giriş Tarihi: 18.11.2026 13:36
SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında kilit isimdi! Tutuklu polisten ‘tuzak’ savunması: ‘Görüntüleri bana hazır verdiler’
SON DAKİKA… Tunceli'de 6 yılı aşkın süredir kayıp olan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku dosyasında sır perdesi aralanıyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada cinayet soruşturmasında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın ifadesi şaşkınlık yarattı. Kilit isim doku ile ilgili hazırladığı açık kaynak araştırma raporunda, sanal medya hesabına ilişkin silme, arkadaş engelleme ve veri manipülasyonuna dair sorulara 'tuzağa düşürüldüm' savunması yaptı. İşte detaylar...