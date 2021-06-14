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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 14.06.2021 22:34 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 22:34

: Güncel ve canlı ! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

22 ayar bilezik, gram ve cumhuriyet bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pandemi süreci boyunca ciddi yükselişler yaşayan ve rekor rakamları gören altın, geçtiğimiz haftadan beri değer kaybediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son bilgilere göre altının gram fiyatı bu sabah 508 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çizen , bugüne de hareketli bir grafik içerisinde başladı. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün erken saatlerde Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre, altının gramı 508 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 821 TL ile işlem görmeye başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 457,41

SATIŞ: 489,10

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SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.331,00

SATIŞ: 3.382,00

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SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.643,00

SATIŞ: 1.673,00

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SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.331,00

SATIŞ: 3.419,00

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