Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 11:28

: Güncel ve canlı ! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek , kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımcısından meraklısına pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı 'dan altın fiyatlarına ilişkin güncel bilgiler gelmeye devam ederken, altının gram fiyatı ufak çaplı bir düşüşle bu sabaha 520 lira civarından başladı. Gram altınla beraber, ONS, yarım, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Buna göre, 10 Haziran Salı , kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı 'dan ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları bu sabaha ufak çaplı bir düşüş ile başlarken, gram altın bu sabah 520 lira civarından işlem görüyor. Ellerinde bulundurdukları altınların, alış satış rakamını öğrenmek isteyen yatırımcılar , kaç para sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 10 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 468,95

SATIŞ: 501,17

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.454,00

SATIŞ: 3.507,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.664,00

SATIŞ: 1.716,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.415,00

SATIŞ: 3.507,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA