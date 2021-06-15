SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusu küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Pandemi süreci boyunca ciddi yükselişler yaşayan ve rekor rakamları gören altın, geçtiğimiz haftadan beri değer kaybediyordu. Bu sabaha ise yükseliş ile başlayan gram altın şu anda, 510 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları