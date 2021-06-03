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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 07:34 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 07:34

SON DAKİKA: Güncel ve canlı bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haziran ayına geldiğimiz şu günlerde altın hafta başından beri yukarı yönlü bir ivme içerisindeyken dün 1.30 oranında yükseliş kaybetti. 'dan gelen son bilgilere göre altının gram fiyatı bu sabah 525 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

Salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çizen , bu sabaha da oldukça hareketli başladı. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bugün erken saatlerde 'dan gelen verilere göre, altının gramı 525 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 844 TL ile işlem görmeye başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilir, anlık alış satış fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. İşte canlı ve güncel rakamlar

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,23

SATIŞ: 505,45

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SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.445,00

SATIŞ: 3.543,00

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SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.482,00

SATIŞ: 3.535,00

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SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.364,31

SATIŞ: 3.430,51

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