SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

Salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, bu sabaha da oldukça hareketli başladı. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bugün erken saatlerde Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre, altının gramı 525 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 844 TL ile işlem görmeye başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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