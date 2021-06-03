SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haziran ayına geldiğimiz şu günlerde altın hafta başından beri yukarı yönlü bir ivme içerisindeyken dün 1.30 oranında yükseliş kaybetti. Kapalıçarşı'dan gelen son bilgilere göre altının gram fiyatı bu sabah 525 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları