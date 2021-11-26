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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Günlük korona vaka sayısı AÇIKLANDI! 25 Kasım Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 26.11.2021 01:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 01:25

SON DAKİKA: Günlük korona vaka sayısı AÇIKLANDI! 25 Kasım Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Türkiye corona virüs vaka sayısı günlük korona tablosundaki son durum ve gelişmeler ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Aşılama süreci devam ederken öte yandan vakaların halen 20 binin üzerinde seyretmesi dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 27 bin 592 kişide virüs tespit edildiği bildilmişti. Bugün de akşam saatleriyle beraber "25 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 25 Kasım Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı ve son dakika gelişmeler...

Günlük korona tablosu vaka sayısı gelişmeleri... 25 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Günlük korona tablosu ile vaka sayısındaki son durum milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Salgında aşı olmanın önemine dikkat çeken Bakan Koca son yaptığı açıklamada Covid-19 salgınının halen devam ettiğini ve yok sayılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Öte yandan "25 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. 25 Kasım 2021 günlük korona tablosu için akşam saatleriyle beraber bekleyişe geçildi. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm gelişmeler...

Günlük korona tablosu vaka sayısı gelişmeleri... 25 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

24 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Buna göre, son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu. Can kaybı 18 Ağustos'tan bugüne kadarki en düşük seviyesinde oldu.

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Günlük korona tablosu vaka sayısı gelişmeleri... 25 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu geçtiğimiz gün paylaşmıştı. Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 test yapılırken 27 bin 592 Vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 175 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 28 bin 285 oldu.

Günlük korona tablosu vaka sayısı gelişmeleri... 25 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,41 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 119 milyon 726 bin 75'e yükseldi.

Günlük korona tablosu vaka sayısı gelişmeleri... 25 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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