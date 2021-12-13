SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca’da!

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, günlük vaka sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Koca önceki gün yaptığı açıklamada, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir." dedi ve günlük vaka sayısının açıklandığını duyurdu. Dün yapılan testlerde vaka sayısı ise 17 bin 956 çıktı. Gözler 13 Kasım koronavirüs vaka sayılarına çevrildi. Peki, Günlük korona vaka sayısı belli oldu mu? Koronavirüs hasta, vefat ve vaka sayıları kaç? İşte detaylar;