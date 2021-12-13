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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca'da!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 18:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 18:06

SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca'da!

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, günlük vaka sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Koca önceki gün yaptığı açıklamada, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir." dedi ve günlük vaka sayısının açıklandığını duyurdu. Dün yapılan testlerde vaka sayısı ise 17 bin 956 çıktı. Gözler 13 Kasım koronavirüs vaka sayılarına çevrildi. Peki, Günlük korona vaka sayısı belli oldu mu? Koronavirüs hasta, vefat ve vaka sayıları kaç? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca’da!

Korona vaka ve vefat sayıları son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi. Peki, , Günlük korona vaka sayısı belli oldu mu? Koronavirüs hasta, vefat ve vaka sayıları kaç? İşte detaylar;

KORONA VAKA SAYISI BELLİ OLDU MU? 13 ARALIK

13 Aralık korona vaka ve vefat sayıları henüz belli olmadı. Açıkklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca’da!

12 ARALIK VAKA SAYILARI ŞÖYLE;

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 22 bin 648 kişi iyileşti.

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SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca’da!

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.

SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca’da!

BAKAN KOCA'DAN OMİCRON VARYANTI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi

SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca’da!

12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:

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