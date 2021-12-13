SON DAKİKA: Günlük korona vaka ve vefat sayısı belli oldu mu? 13 Aralık corona virüs vaka tablosu için gözler Bakan Koca’da!

Korona vaka ve vefat sayıları son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi. Peki, , Günlük korona vaka sayısı belli oldu mu? Koronavirüs hasta, vefat ve vaka sayıları kaç? İşte detaylar;

KORONA VAKA SAYISI BELLİ OLDU MU? 13 ARALIK

13 Aralık korona vaka ve vefat sayıları henüz belli olmadı. Açıkklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.