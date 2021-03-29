Son dakika haber: İbrahim Zarap’tan ölüm tehdidi! Samsun’daki vahşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı!

Son dakika haberler: Samsun'daki vahşet ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski eşi İbrahim Zarap tarafından öldüresiyle dövülen Emriye Metoğlu'nun, ilk yumruğu üşüyen kızına hırkasını giydirmek isterken yediği, akan kanlar yüzünden gözlerinin kapandığı ve önünü göremez hale geldiği iddianameye yansıdı. Ayrıca talihsiz kadının daha önce eski eşi tarafından yine darp edildiği, adliyeye yansıyan olayda Zarap'ın Metoğlu'nu 'Tutuklanırsam, seni öldürürüm' diye tehdit ettiği anlaşıldı. Emriye Metoğlu dehşet anlarını iddianameye yansıyan ifadesinde dakika dakika anlattı. İşte son dakika haberinin detayları