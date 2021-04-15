HaberlerYaşamSon dakika haber: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 10:02Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 08:44
Son dakika haber: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...
Son dakika haberler... İstanbul Esenyurt'taki 'mavi su' tedirginliği devam ediyor. Dereden akan mavi renkteki su bu kez rögardan fışkırdı. Vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında paniğe kapıldı. Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu.