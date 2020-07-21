SON DAKİKA HABER: Üniversiteli Pınar Gültekin cinayetine ilişkin kan donduran yeni detaylar! Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı adliyeye bu şekilde getirildi

Son dakika haberleri... Muğla'da kaybolan ve 5 gündür aranan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Pınar Gültekin'den acı haber geldi. 27 yaşındaki genç kadının, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ekipler, saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgede bulunan çöp varilini kesip Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Genç kızın kaybolmasından sonra bölgede arama çalışmaları başlatılmış ve birçok kişinin ifadesine başvurulmuştu. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptanmıştı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

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PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ METİN AVCI'YI ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Metin Avcı'yı gözaltına alan ekipler, 32 yaşındaki adamın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti. Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ METİN AVCI İTİRAF ETTİ

27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.

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GÜLTEKİN'İN KATİLİ AVCI ADLİYEYE ÇIKARTILDI

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın cesedi yakmak için pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Avcı'nın adliyeye çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı.

İşte, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri...