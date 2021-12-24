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Haberler Yaşam Son dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…
Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:05

Son dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…

Son dakika haberi: Konya'da sahte içkiden zehirlendikleri üzerinde durulan arkadaşlar Hayrettin Kalay ve Muammer Turgut hayatını kaybetti. Mustafa K ise görme yetisini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Y.'ye, ev hapsi cezası verildi. İfadesi ise pes dedirtti. İşte son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…

Son dakika haberi: Sahte içki can almaya devam ediyor… Son olarak Konya'nın Bozkır ilçesi Dere Mahallesi'nde fırın işleten Mustafa K., 20 Aralık günü fenalaşınca Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…

Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Mustafa K., yoğun bakımda tedavisi sürerken görme yetisini kaybetti ve bilinci de kapandı.

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Son dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…

Çarşamba günü de aynı mahallede oturan Mustafa K.'nin arkadaşı tahin imalatçısı Hayrettin Kalay, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Son dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…

Evde yapılan incelemede jandarma, içinde sahte içki olduğu tahmin edilen bidon buldu.

Son dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bu kez aynı mahalleden tahin imalatçısı Muammer Turgut da rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.

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