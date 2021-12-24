HaberlerYaşamSon dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…
Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:05Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:05
Son dakika haberi | 2 kişi öldü 1 kişi kör oldu! Sahte içki faciasında akılalmaz ifade: Benim haberim yok…
Son dakika haberi: Konya'da sahte içkiden zehirlendikleri üzerinde durulan arkadaşlar Hayrettin Kalay ve Muammer Turgut hayatını kaybetti. Mustafa K ise görme yetisini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Y.'ye, ev hapsi cezası verildi. İfadesi ise pes dedirtti. İşte son dakika gelişmeleri...