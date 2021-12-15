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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: 25 yaşındaki hamile Özge İlhan koronavirüse yenildi! Bebek için flaş açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 15:16

SON DAKİKA HABERİ: 25 yaşındaki hamile Özge İlhan koronavirüse yenildi! Bebek için flaş açıklama geldi!

Son dakika haberi: olay Bursa'da meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle entübe edildikten sonra 6,5 aylık bebeği sezaryenle alınan Özge İlhan (25), yaklaşık 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti…

SON DAKİKA HABERİ: 25 yaşındaki hamile Özge İlhan koronavirüse yenildi! Bebek için flaş açıklama geldi!

Son dakika haberi: Yürekleri yakan olay Bursa'da yaşandı. Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan'ın gelini olan Özge İlhan, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı.

SON DAKİKA HABERİ: 25 yaşındaki hamile Özge İlhan koronavirüse yenildi! Bebek için flaş açıklama geldi!

Sağlık durumu kötüleşen 6,5 aylık hamile İlhan, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: 25 yaşındaki hamile Özge İlhan koronavirüse yenildi! Bebek için flaş açıklama geldi!

Burada entübe edilen İlhan'ın bebeği, sezaryenle alındı. Doğum sonrası tedavisine devam edilen 2 çocuk annesi İlhan, pazartesi günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA HABERİ: 25 yaşındaki hamile Özge İlhan koronavirüse yenildi! Bebek için flaş açıklama geldi!

Özge İlhan için dün kırsal Mürsel Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

SON DAKİKA HABERİ: 25 yaşındaki hamile Özge İlhan koronavirüse yenildi! Bebek için flaş açıklama geldi!

İlhan'ın cenazesi, Mürsel Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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