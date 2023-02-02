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Haberler Yaşam Son dakika haberi: 27 il için hava durumu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul için o tarih işaret edildi
Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:19

Son dakika haberi: 27 il için hava durumu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul için o tarih işaret edildi

Son dakika haberleri: Şubat ayının gelmesiyle birlikte birçok ilde hava sıcaklıkları düştü ve kar yağışları başladı. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporunda, ülkenin doğu kesimlerindeki 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise "Gerçek kış yolda" diyerek önemli uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberi: 27 il için hava durumu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul için o tarih işaret edildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, Artvin, Trabzon ve Ordu'nun da aralarında bulunduğu birçok il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından, "Gerçek kış yolda" uyarısında bulunarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberi: 27 il için hava durumu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul için o tarih işaret edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son verilere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika haberi: 27 il için hava durumu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul için o tarih işaret edildi

Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Son dakika haberi: 27 il için hava durumu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul için o tarih işaret edildi

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: 27 il için hava durumu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul için o tarih işaret edildi

Rüzgarın ise yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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