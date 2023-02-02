Son dakika haberi: 27 il için hava durumu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul için o tarih işaret edildi

Son dakika haberleri: Şubat ayının gelmesiyle birlikte birçok ilde hava sıcaklıkları düştü ve kar yağışları başladı. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporunda, ülkenin doğu kesimlerindeki 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise "Gerçek kış yolda" diyerek önemli uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...