Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün yakından takip ediliyor. Son haftalarda yaşanan hareketlenme nedeniyle altın yatırımcıları alış ve satış fiyatları listesine göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Düğün sezonun gelmesi nedeniyle ise gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları daha fazla ilgi görüyor. Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna cevap arayanları canlı ve güncel altın fiyatları tablosuna bu başlık altından göz atabilirler. Peki, 6 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları ve son dakika haberi ayrıntıları!