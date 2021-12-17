HaberlerYaşamSon dakika haberi: Adana'da 'Anne bunlar beni vuracak' deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:31Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:42
Son dakika haberi: Adana'da 'Anne bunlar beni vuracak' deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...
Son dakika haberi: ADANA'da kayınbiraderi Ulaş Çelikten'i (22) yeğeni Mehmet Şükrü Cirit'e (18) öldürttüğü öne sürülen Mikail T. (50) yakalandı. Çelikten'in, eniştesini başka bir kadınla görüp ablasına anlattığını ve aralarında bu nedenle aralarının açıldığı öne sürüldü. Mahkemeye çıkarılan Mikail T., adli kontrolle serbest bırakıldı. Çelikten'in öldürülmeden yaklaşık 1 ay önce annesine, 'Ben gideceğim. Bunlar beni vuracaklar. Gitmem gerekiyor' mesajı attığı da ortaya çıkmıştı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...