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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Adana'da 'Anne bunlar beni vuracak' deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:42

Son dakika haberi: Adana'da 'Anne bunlar beni vuracak' deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...

Son dakika haberi: ADANA'da kayınbiraderi Ulaş Çelikten'i (22) yeğeni Mehmet Şükrü Cirit'e (18) öldürttüğü öne sürülen Mikail T. (50) yakalandı. Çelikten'in, eniştesini başka bir kadınla görüp ablasına anlattığını ve aralarında bu nedenle aralarının açıldığı öne sürüldü. Mahkemeye çıkarılan Mikail T., adli kontrolle serbest bırakıldı. Çelikten'in öldürülmeden yaklaşık 1 ay önce annesine, 'Ben gideceğim. Bunlar beni vuracaklar. Gitmem gerekiyor' mesajı attığı da ortaya çıkmıştı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika haberi: Adana’da ’Anne bunlar beni vuracak’ deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...

SON DAKİKA HABERİ: ADANA'DA 'ANNE BUNLAR BENİ VURACAK' DEYİP ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! O OLAY FLAŞ GELİŞME...

Olay, 25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

Son dakika haberi: Adana’da ’Anne bunlar beni vuracak’ deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...

Arkadaşlarıyla bir mekanda içki içen Ulaş Çelikten, çıkışta eniştesi Mikail T., yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı.

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Son dakika haberi: Adana’da ’Anne bunlar beni vuracak’ deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...

Çelikten ile Cirit arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cirit, belinden çıkarttığı tabancayla, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş etti.

Son dakika haberi: Adana’da ’Anne bunlar beni vuracak’ deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...

Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Çelikten yere yığılırken, Mehmet Şükrü Cirit ise kaçtı.

Son dakika haberi: Adana’da ’Anne bunlar beni vuracak’ deyip katledildi! O olayda flaş gelişme...

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Mikail T., kayınbiraderi Ulaş Çelikten'i otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp, acil servise bıraktıktan sonra kaçtı.

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