Son Dakika Haberi! Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde ve çevresinde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Suriye-Hatay sınırı kıyılarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Hatay ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…