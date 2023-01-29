Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika Haberi! Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 29.01.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 19:30

Son Dakika Haberi! Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde ve çevresinde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Suriye-Hatay sınırı kıyılarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Hatay ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Son Dakika Haberi! Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Suriye-Hatay sınırı kıyıları açıklarında saat 19.12'de 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın Hatay illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE 4.4 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Akdeniz depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

Son Dakika Haberi! Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haberi! Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

Son Dakika Haberi! Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Son Dakika Haberi! Akdeniz’de korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
SON DAKİKA