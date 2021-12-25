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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: 'Talebeyi uyarıyorum...'
Giriş Tarihi: 25.12.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 09:20

Son dakika haberi: Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: 'Talebeyi uyarıyorum...'

Son dakika haberi: Aksaray'da, öğrencisi T.K.'nin (10) boğazını sıkıp, darbeden ve hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin (40) sözleri akıllara durgunluk verdi: 'Talebeyi uyarıyorum...' İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika haberi: Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: ’Talebeyi uyarıyorum...’

SON DAKİKA HABERİ: AKSARAY'DA ÖĞRENCİSİ TEKME TOKAT DÖVMÜŞTÜ: 'SADECE TALEBEYİ UYARIYORUM'

Aksaray'daki öğretmen şiddesine tepki yağmıştı! Şüphelinin İfadesi duyanları şaşırttı. Olay, 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda yaşandı.

Son dakika haberi: Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: ’Talebeyi uyarıyorum...’

Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Neden küfrettiğini T.K.'ye soran Ali Rıza Y., öğrencisini defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.

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Son dakika haberi: Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: ’Talebeyi uyarıyorum...’

Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

Son dakika haberi: Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: ’Talebeyi uyarıyorum...’

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren baba, 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son dakika haberi: Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: ’Talebeyi uyarıyorum...’

İL MİLLİ EĞİTİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Gözaltına alınan Ali Rıza Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açıp görevinden uzaklaştırdı.

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