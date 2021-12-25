Son dakika haberi: Aksaray’da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: ’Talebeyi uyarıyorum...’

Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Neden küfrettiğini T.K.'ye soran Ali Rıza Y., öğrencisini defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.