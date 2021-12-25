HaberlerYaşamSon dakika haberi: Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: 'Talebeyi uyarıyorum...'
Giriş Tarihi: 25.12.2021 08:57Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 09:20
Son dakika haberi: Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövmüştü: 'Talebeyi uyarıyorum...'
Son dakika haberi: Aksaray'da, öğrencisi T.K.'nin (10) boğazını sıkıp, darbeden ve hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin (40) sözleri akıllara durgunluk verdi: 'Talebeyi uyarıyorum...' İşte son dakika haberinin ayrıntıları...