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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!
Giriş Tarihi: 27.09.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 22:06

Son dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!

Son dakika: Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Bebeğini diri diri gömen anne ile anneanne tutuklandı. Cani kadının ifadesi ise vicdanları bir kez daha yaraladı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın son dakika detayları

Son dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!

SON DAKİKA | BEBEĞİ DİRİ DİRİ GÖMMÜŞTÜ: CANİ ANNENİ İFADESİ ŞOK ETTİ: GÖMÜP İZLEDİK!

Son dakika: Önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı.

Son dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!

SON DAKİKA | BEBEĞİ DİRİ DİRİ GÖMMÜŞTÜ

Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Son dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!

Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama istemiş ve şahıslar polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak Adıyaman Adliyesine getirilmişti. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Son dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!

Tutuklanan şahıslardan bebeğin annesi Gülçin E., ile anneannesi Ülkü E'nin doğum öncesi bir başkasına ait kimlik ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yine başkasına ait kimlikle hastaneye kayıt yaptıkları ortaya çıktı.

Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve ninenin şaşırtan ifadesi "Niyetimiz öldürmek değildi!" | Video

Son dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!

CANİ ANNENİ İFADESİ ŞOK ETTİ

Şahısların olayla ilgili verdikleri ifadelerinde amaçlarının çocuğu öldürmek olmadığını, birilerinin bebeği alması için mezarlığa bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

SON DAKİKA