HaberlerYaşamSon dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!
Giriş Tarihi: 27.09.2021 22:06Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 22:06
Son dakika haberi | Bebeği diri diri gömmüştü: Cani annenin ifadesi şok etti: Gömüp izledik!
Son dakika: Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Bebeğini diri diri gömen anne ile anneanne tutuklandı. Cani kadının ifadesi ise vicdanları bir kez daha yaraladı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın son dakika detayları