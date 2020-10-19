Son dakika haberi: Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 1 Kasım'da üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI
İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.
Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.
Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.
Son dakika haberi... Üniversiteler ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video