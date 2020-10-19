Son dakika haberi: Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 1 Kasım'da üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

Son dakika haberleri... Üniversiteler ne zaman açılacak? MEB'e bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilirken üniversitelerin durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e bir tavsiye kararı iletilmiş ve bu doğrultuda da birçok üniversite uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılması ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.