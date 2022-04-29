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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 13:00

Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Yürekleri yakan olay geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanmıştı… Uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. O anlar herkesi duygulandırdı…

Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Bursa'daki uçak kazasında ölmüştü! O pilotun kız arkadaşına uçakta evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı | Video

Son dakika haberleri: Bursa'da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum, en mutlu günlerinden birini uçakta yaşamıştı.

Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!

SON DAKİKA: BURSA'DAKİ KAZADA ÖLEN PİLOT HAVADA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ

Otkum 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı. Oktum, Erzurum'da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklif etti.

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Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Otkum 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı. Oktum, Erzurum'da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklif etti.

Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Oktum ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi

Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!

NE OLMUŞTU?
Bursa Yunuseli Havalimanından eğitim için kalkan ve Bağlarbaşı mahallesinde bir sokağa evlerin arasına düşen tek motorlu iki kişilik eğitim uçağında bulunan öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.

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