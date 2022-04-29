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Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 12:40
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
13:00
Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Yürekleri yakan olay geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanmıştı… Uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. O anlar herkesi duygulandırdı…