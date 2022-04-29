Son dakika haberi: Bursa’da uçak kazasında ölmüştü: Havada evlilik teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı!

NE OLMUŞTU?

Bursa Yunuseli Havalimanından eğitim için kalkan ve Bağlarbaşı mahallesinde bir sokağa evlerin arasına düşen tek motorlu iki kişilik eğitim uçağında bulunan öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.