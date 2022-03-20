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SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın Çanakkale ve Yalova'da kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 13:24
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
13:24
SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın Çanakkale ve Yalova'da kar tatili var mı?
Çanakkale ve Yalova'da kar tatili var mı? Türkiye'de etkisini hissetiren kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde 18 Mart Cuma günü okullar kar tatili ilan edildi. Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı pekçok ilimizde görülecek. Bu sebepten dolayı yaşadığı illerde kar yağışı olan öğrenciler ve aileleri yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Yalova ve Çanakkale'de de kar yağışı devam edecek ve don görülecek. Peki, 21 Mart Pazartesi Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Yalova'da okullar tatil mi? İşte detaylar;