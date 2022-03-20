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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın Çanakkale ve Yalova'da kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 13:24

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın Çanakkale ve Yalova'da kar tatili var mı?

Çanakkale ve Yalova'da kar tatili var mı? Türkiye'de etkisini hissetiren kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde 18 Mart Cuma günü okullar kar tatili ilan edildi. Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı pekçok ilimizde görülecek. Bu sebepten dolayı yaşadığı illerde kar yağışı olan öğrenciler ve aileleri yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Yalova ve Çanakkale'de de kar yağışı devam edecek ve don görülecek. Peki, 21 Mart Pazartesi Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Yalova'da okullar tatil mi? İşte detaylar;

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın Çanakkale ve Yalova’da kar tatili var mı?

Kar yağışı yeni haftada Pazartesi günü de yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterecek. Okulların 18 Mart günü bazı illerimizde tatil edilmesi ile birlikte yeni haftada da bir tatil haberinin olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada, Çanakkale ve Yalova'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı soruları araştırılıyor. İşte detaylar;

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın Çanakkale ve Yalova’da kar tatili var mı?

ÇANAKKALE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale Valiliği'nden kar tatili ile ilgilil bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

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SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın Çanakkale ve Yalova’da kar tatili var mı?

YALOVA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova Valiliği'nden kar tatili ile ilgilil bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

SON DAKİKA