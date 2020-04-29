SON DAKİKA

KOVİD-19 salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, Türkiye'deki durumda vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Corona virüsü vaka sayısı ve İstanbul ilçelere göre dağılımı yayımlandı. Gelen son dakika haberine göre Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul ilçelere göre corona virüsü vaka sayısı dağılımı ve risk yoğunluk haritası açıklandı. Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece gibi İstanbul'un corona virüsü vaka dağılımı harita ile görüntülenebiliyor. Peki, İstanbul'da corona virüs risk haritasına göre Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerindeki vaka dağılımı yer alıyor.