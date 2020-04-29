SON DAKİKA

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı ile ilgili son dakika haberi geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve KOVİD-19 izolasyon takibini kolaylaştıran Hayat Eve Sığar Uygulaması'na yeni bir özellik eklendi. Türkiye geneli corona virüsü vaka dağılımı yayımlandı. Şüphesiz bu gelişmenin ardından en çok merak edilen illerden biri, en kalabalık şehir İstanbul oldu. Canlı harita ile vatandaşlar, İstanbul ilçelere göre corona virüs vaka dağılımı ve risk yoğunluğunu görüntüleyebilecekler.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI DAĞILIMI - SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTA

Vaka yoğunluk haritası ile İstanbul'ın 39 ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe corona virüsü vaka sayısı dağılımı ve risk durumuna doğrudan erişim imkanına sahip oldu. İşte, İstanbul ilçelerine göre detaylı corona virüsü vaka sayısı dağılımı...