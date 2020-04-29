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Haberler Galeri SON DAKİKA | Corona virüsü vaka sayısı dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile 29 Nisan corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

SON DAKİKA | Corona virüsü vaka sayısı dağılımı açıklandı! ile 29 Nisan corona virüs ilçe ilçe vaka dağılımı

KOVİD-19 salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, Türkiye'deki durumda vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Corona virüsü vaka sayısı ve ilçelere göre dağılımı yayımlandı. Gelen son dakika haberine göre uygulaması ile İstanbul ilçelere göre corona virüsü vaka sayısı dağılımı ve risk yoğunluk haritası açıklandı. Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, , Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece gibi İstanbul'un corona virüsü vaka dağılımı harita ile görüntülenebiliyor. Peki, İstanbul'da corona virüs risk haritasına göre Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, , Kağıthane, Kartal, , Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerindeki vaka dağılımı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:55
Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı ile ilgili son dakika haberi geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve KOVİD-19 izolasyon takibini kolaylaştıran Uygulaması'na yeni bir özellik eklendi. Türkiye geneli corona virüsü vaka dağılımı yayımlandı. Şüphesiz bu gelişmenin ardından en çok merak edilen illerden biri, en kalabalık şehir oldu. Canlı harita ile vatandaşlar, İstanbul ilçelere göre corona virüs vaka dağılımı ve risk yoğunluğunu görüntüleyebilecekler.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI DAĞILIMI - SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTA

Vaka yoğunluk haritası ile İstanbul'ın 39 ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe corona virüsü vaka sayısı dağılımı ve risk durumuna doğrudan erişim imkanına sahip oldu. İşte, İstanbul ilçelerine göre detaylı corona virüsü vaka sayısı dağılımı...

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Sultanbeyli
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, '' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Sultanbeyli
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Ataşehir
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Beykoz
Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Beykoz
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka dağılımı açıklandı! Hayat Eve Sığar ile corona virüs İstanbul ilçe ilçe vaka dağılımı

Beykoz
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

SON DAKİKA