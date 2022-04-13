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SON DAKİKA HABERİ | Denizli'deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: "Neden attınız" sorusuna verdiği cevap şoke etmişti
Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:57
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
12:58
SON DAKİKA HABERİ | Denizli'deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: "Neden attınız" sorusuna verdiği cevap şoke etmişti
Son dakika haberi: Denizli'de tedarikçi ve fabrikatör arasında geçen tartışmada şok yaşandı. Tedarikçisi olduğu fabrikaya, termosa doldurduğu asit ile giden Halil Pesin, fabrika ortağı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne asit attı. Halil Pesin tutuklanırken tedavi altına alınan Kaydı'nın, sol gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu. Dehşet veren saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.