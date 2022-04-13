Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ | Denizli'deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: "Neden attınız" sorusuna verdiği cevap şoke etmişti
Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:58

SON DAKİKA HABERİ | Denizli'deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: "Neden attınız" sorusuna verdiği cevap şoke etmişti

Son dakika haberi: Denizli'de tedarikçi ve fabrikatör arasında geçen tartışmada şok yaşandı. Tedarikçisi olduğu fabrikaya, termosa doldurduğu asit ile giden Halil Pesin, fabrika ortağı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne asit attı. Halil Pesin tutuklanırken tedavi altına alınan Kaydı'nın, sol gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu. Dehşet veren saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
SON DAKİKA HABERİ | Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Neden attınız sorusuna verdiği cevap şoke etmişti

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesindeki bir tekstil fabrikasından alacağı olduğunu öne süren Halil Pesin, fabrika ortağının yüzüne asit atmasının ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Pesin tutuklandı. Tedavi altına alınan 37 yaşındaki Muzaffer Kaydı'nın ise sol gözünde görme yetisi yüzde 90 kayboldu.

SON DAKİKA HABERİ | Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Neden attınız sorusuna verdiği cevap şoke etmişti

Önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Muzaffer Kaydı'nın ortağı olduğu fabrikanın iplik tedarikçisi olduğu öğrenilen Halil Pesin, alacağını görüşmek üzere gittiği fabrikada tartışma yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ | Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Neden attınız sorusuna verdiği cevap şoke etmişti

YÜZDE 90 GÖRME KAYBI

Kaydı ile tartışan Pesin termosa koyarak yanında getiridği asiti bir anda Kaydı'nın yüzüne boca etti. Yüzü yanan Kaydı'nın feryadına fabrika personelleri yetişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yüzünde ağır yanıklar olan Kaydı'yı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kendi isteği üzerine Ankara'da özel hastaneye giden Kaydı'nın sol gözündeki görme yetisinin yüzde 90'ını kaybettiği bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ | Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Neden attınız sorusuna verdiği cevap şoke etmişti

"NEDEN ASİT ATTINIZ" SORUSUNA ŞOK CEVAP!

Olayın ardından kaçan Pesin güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Pesin'in de elinde ve yüzünde asit nedeniyle bazı yanıklar oluştuğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, burada "neden asit attınız" sorusunu yönelten gazetecilere "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bir türlü anlaşamadık" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Neden attınız sorusuna verdiği cevap şoke etmişti

SALDIRI ANI KAMERADA

Pesin çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pesin'in asitli saldırısının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA