SON DAKİKA HABERİ | Denizli'deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: "Neden attınız" sorusuna verdiği cevap şoke etmişti

"NEDEN ASİT ATTINIZ" SORUSUNA ŞOK CEVAP!

Olayın ardından kaçan Pesin güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Pesin'in de elinde ve yüzünde asit nedeniyle bazı yanıklar oluştuğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, burada "neden asit attınız" sorusunu yönelten gazetecilere "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bir türlü anlaşamadık" ifadelerini kullandı.