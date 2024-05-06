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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 12:43

Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurban kesim bedeli ile ilgili açıklama yaptı. 2024 Kurban Kesim Bedeli belli oldu. Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?

Kurban Kesim Bedeli ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2024 yurt içi ve yurt dışında vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı.

Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda, insanın yaratılış amacının Yüce Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmek olduğunu söyledi.

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Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?

Hz. Adem'den beri var olan, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail ile sembolleşen kurban ibadetinin bir anlamda Allah'ın rızasını kazanma, iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu belirten Erbaş, "Tevhit, takva ve teslimiyetin sembolü olan kurban ibadeti, alemlerin Rabb'ine kul olmanın, O'na yaklaşmanın, O'nun emirlerine itaatin en açık göstergesidir. Kurban, şartları haiz olan her zengin Müslüman için dini bir vecibedir." dedi.

Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?

Erbaş, kurban ibadetinin "Allah'a duyulan muhabbetin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunun" bir ifadesi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban, dünya hayatında bizlere ne bahşedilmişse, neyimiz varsa hepsini Allah yolunda feda edebileceğimizin bir alametidir. Kurban, Allah'ın bizlere bahşettiği nimetlere karşı şükür bilincini, yaratılanlara karşı da karşılık beklemeden yardımda bulunma erdemini pekiştiren bir ibadettir. Maddi unsurların ötesinde niyeti, samimiyeti, bağlılığı, fedakarlığı ve nihayetinde takvayı ortaya koymaktadır."

Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?

Erbaş, kurbanın Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kurban ibadeti, aynı zamanda güçlü bir vahdet zemini olarak Müslümanlar arasında ümmet bilincinin güçlenmesine ve Müslümanların birbirlerini yakından tanımalarına da vesile olmaktadır. Nitekim insanlara yardım etmeye ve onları sevindirmeye vesile olan kurban, toplumda kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmekte, dayanışma ruhunu geliştirmekte, toplumun farklı kesimleri arasında sevgi ve saygı duygularını güçlendirerek sosyal adaletin tesisine büyük katkı sağlamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, herhangi bir ayırım gözetmeksizin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini uzatarak birçok alanda iyilik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Müslüman azınlıklara, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere savaş ve işgal dolayısıyla mağdur olan, afetlere maruz kalan ihtiyaç sahiplerine milletimizin merhamet elini her zaman uzatmaktadır."

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