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Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
12:43
Son dakika haberi | Diyanet duyurdu: 2024 Kurban kesim bedeli belli oldu! Vekaletle Kurban kesim bedeli ne kadar?
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurban kesim bedeli ile ilgili açıklama yaptı. 2024 Kurban Kesim Bedeli belli oldu. Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.