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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Düzce'de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara'yı da salladı! İşte bölgeden son durum
Giriş Tarihi: 23.11.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 07:52

SON DAKİKA: Düzce'de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara'yı da salladı! İşte bölgeden son durum

Son dakika haberi: Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 5.9 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de 35 yaralının olduğunu 1'nin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ekiplerin depremle ilgili taramalarına devam ettiğini ifade etti. İşte İstanbul, Ankara ve birçok ilden hissedilen Düzce Depremi ile ilgili son dakika bilgileri...

SON DAKİKA: Düzce’de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara’yı da salladı! İşte bölgeden son durum

Son dakika deprem haberleri: Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem birçok ilde yaşayan vatandaşları panikletti. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremin derinliği 6.81 KM olarak kaydedildi. Düzce depremi ile ilgili son dakika yapılan bilgilendirmelerde can kaybı olmadığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer saha tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan; Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Düzce’de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara’yı da salladı! İşte bölgeden son durum

BAKAN KOCA: 35 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce depremine ilişkin "Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

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SON DAKİKA: Düzce’de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara’yı da salladı! İşte bölgeden son durum

BAKAN KOCA: ŞEHRE DESTEK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum yaralılarımız, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı.

Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

SON DAKİKA: Düzce’de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara’yı da salladı! İşte bölgeden son durum

4.7 BÜYÜKLÜĞÜ ARTÇI DEPREM OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

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Bunun ardından AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

SON DAKİKA: Düzce’de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara’yı da salladı! İşte bölgeden son durum

İSTANBULLULAR DEPREMİN ARDINDAN SOKAĞA ÇIKTI

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı.

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