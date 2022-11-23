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SON DAKİKA: Düzce'de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara'yı da salladı! İşte bölgeden son durum
Giriş Tarihi: 23.11.2022 06:41
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
07:52
SON DAKİKA: Düzce'de korkutan deprem: Düzce depremi İstanbul ve Ankara'yı da salladı! İşte bölgeden son durum
Son dakika haberi: Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 5.9 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de 35 yaralının olduğunu 1'nin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ekiplerin depremle ilgili taramalarına devam ettiğini ifade etti. İşte İstanbul, Ankara ve birçok ilden hissedilen Düzce Depremi ile ilgili son dakika bilgileri...