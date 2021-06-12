Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 11:27

HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR ne kadar, kaç para olacak?

ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli Temmuz zammı için belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. Peki, SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

SON DAKİKA HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?

SSK ve BAĞ-KUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere emekli ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklanırken, bu oran yüzde 6.39 oldu. Peki, SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli temmuz maaş zammı

SON DAKİKA HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?

Açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Ancak yapılan tahminlere göre ve Mearkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun yüzde 7.66 olması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.66 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3 olan toplu sözleşme zamlarının üzerine yüzde 4.66'lık bir fark alabilecek. Bu oranlara göre en düşük maaşlar ise şöyle gerçekleşecek.

SON DAKİKA HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?

MAAŞLARI NASIL ETKİLİYOR

*5 aylık TÜFE % 6,39

*6 aylık tahmin % 7.66

SSK ve BAĞKUR emeklisi: 6 aylık enflasyon

Memur ve Memur emeklisi: Yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı

SON DAKİKA