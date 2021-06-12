SON DAKİKA HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli Temmuz zammı için belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. Peki, SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;