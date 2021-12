Son dakika haberleri... atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yürek burkan bir olay yaşandı! Esra Erol, yüzde 95 görme engelli 33 yaşındaki İbrahim Can'ın hiç bilmediği biyolojik annesini buldu. Evli ve 2 çocuk babası Can, annesiyle canlı yayında bir araya geldi! "Beni sağlam bıraktın, kör buldun anne" diyen İbrahim Can ve annesi gözyaşlarını tutamadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...