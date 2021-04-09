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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi: Esra Erol'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı
Giriş Tarihi: 09.04.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:16

Haberi: 'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı

haberi: 'un ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni programında yine ilginç bir olay yaşandı. Evdeki robot süpürgeyi alan , kocasını terk edip başka bir adama kaçtı. Canlı yayına katılan çiftler arasında gerginliği yaşandı. İşte ilginç olayın ayrıntıları...

Son Dakika Haberi: Esra Erol'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı

Murat Bey, 'un programına karısı 'ı bulmak için katılıyor.

Son Dakika Haberi: Esra Erol'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı

10 yıllık evli olan çiftimiz arasında bazı maddi sıkıntılar yaşanıyor ve , Murat'tan ayrılmak istediğini dile getiriyor.

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Son Dakika Haberi: Esra Erol'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı

Murat ise karısını ikna ederek evliliklerine devam ettirmeye çalışıyor.

Son Dakika Haberi: Esra Erol'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı

Hatta Murat, 'ın istediği son dönemde çok popüler olan ""lerden birini bile alıyor.

Son Dakika Haberi: Esra Erol'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı

Ancak bile 'ı evde tutmaya yetmiyor.

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