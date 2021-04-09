HaberlerYaşamSon Dakika Haberi: Esra Erol'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı
Giriş Tarihi: 09.04.2021 10:31Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:16
Son Dakika Haberi: Esra Erol'da akılalmaz olay! Başka adama kaçtı Canlı yayında süpürge kavgası çıktı
Son dakika haberi: Esra Erol'un atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni programında yine ilginç bir olay yaşandı. Evdeki robot süpürgeyi alan Asuman, kocasını terk edip başka bir adama kaçtı. Canlı yayına katılan çiftler arasında robot süpürge gerginliği yaşandı. İşte ilginç olayın ayrıntıları...